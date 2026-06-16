Louis Vuitton начал продавать надувные круги для плавания за 286 тысяч рублей

Люксовый бренд Louis Vuitton начал продавать надувные круги из жаккардовой ткани

Французский модный дом Louis Vuitton начал продавать надувные круги за сотни тысяч рублей. Роскошный товар для плавания появился на сайте люксового бренда.

Круг под названием Monogram изготовлен из жаккардовой ткани и дополнен прочными ручками. Кроме того, он украшен ярко-оранжевыми вставками и фирменным логотипом. Стоимость круга, к которому также прилагается компактный насос, составляет 3400 евро (около 286 тысяч рублей).

«Водонепроницаемая и устойчивая к ультрафиолетовому излучению надувная камера Monogram станет незаменимым помощником на пляже, озере или в океане», — заверили производители в описании товара.

В апреле Louis Vuitton предложил мужчинам сумку в виде лейки за 512 тысяч рублей.