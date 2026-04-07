Ценности
13:48, 7 апреля 2026

Louis Vuitton предложил мужчинам сумку в виде лейки за 512 тысяч рублей

Люксовый бренд Louis Vuitton предложил мужчинам сумку в виде лейки
Мария Винар

Фото: Louis Vuitton

Французский бренд Louis Vuitton предложил мужчинам сумку необычного дизайна. Товар появился на сайте люксовой марки.

Речь идет о сумке Watering Can из мужской коллекции весна-лето 2026 года, выполненной в виде лейки для полива растений. Аксессуар изготовлен из коровьей кожи и оформлен фирменной монограммой модного дома. Стоимость изделия составляет 6,4 тысячи долларов (около 512 тысяч рублей).

В описании к новинке производители отметили, что в нее поместится все необходимое, а именно — кошелек, мобильный телефон и ключи. «Эффектный аксессуар, сочетающий игривый дизайн с повседневной функциональностью», — подчеркнули создатели.

Ранее сообщалось, что популярный британский бренд BoohooMan представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети.

