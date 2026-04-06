06:59, 6 апреля 2026

Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @boohoomanofficial

Популярный британский бренд BoohooMan представил необычную мужскую футболку и вызвал ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

Покупателям показали видео, в котором манекенщик позирует в белой футболке с имитацией кубиков пресса. «Стальной пресс, ноль усилий. Теперь тренировки не требуются», — гласит описание под публикацией, набравшей 371 тысячу лайков и 8,8 тысячи комментариев.

Пользователи сети удивились дизайну новинки и принялись обсуждать его под роликом. «Это футболка Skims, только для мужчин», «А ведь они просто могут пойти в спортзал», «Это аналог бюстгальтерам с пуш-ап эффектом, только для мужчин?», «Наконец-то я могу отменить абонемент в спортзал», «Интересно, как она будет смотреться на тучных людях?», «Теперь все знают мой секрет», — шутили они.

В марте коллекцию фартуков бренда Miu Miu оценили в сети фразой «косплей бедности высшего класса».

