Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 5 июня 2026Мир

В США усомнились в заявлениях Финляндии и стран Прибалтики об украинских беспилотниках

Риттер не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики об украинских беспилотниках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они якобы не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники. Об этом он заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я бы не верил ни одному слову об этом прибалтов и финнов», — сказал он.

По словам эксперта, страны Прибалтики создали casus belli (лат. «случай [для] войны» — формальный повод для объявления войны) после пропуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и являются активными участниками конфликта на Украине. Он отметил, что они — враги, и если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии обратился к Путину

    Мужчина спас двух человек ценой собственной жизни и еще пятерых после смерти

    В Москве расправились с беременной девушкой

    Назван один из главных рисков для российской экономики

    Россиянам назвали разрушающие зубы неожиданные продукты

    В российском городе бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе

    Найден необычный способ ускорить интернет на компьютере

    Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

    Россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием»

    В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на Чемпионат мира по футболу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok