В США усомнились в заявлениях Финляндии и стран Прибалтики об украинских беспилотниках

Риттер не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики об украинских беспилотниках

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они якобы не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники. Об этом он заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я бы не верил ни одному слову об этом прибалтов и финнов», — сказал он.

По словам эксперта, страны Прибалтики создали casus belli (лат. «случай [для] войны» — формальный повод для объявления войны) после пропуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и являются активными участниками конфликта на Украине. Он отметил, что они — враги, и если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны.