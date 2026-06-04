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Мир
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08:40, 4 июня 2026Мир

Финляндия готовилась сбивать дроны ВСУ, летевшие на Петербург. Разведка страны заранее выяснила детали готовящейся атаки

Министр обороны Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны ВСУ, летевшие на Петербург
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антти Хяккянен

Антти Хяккянен. Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны.

В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности

Антти ХяккяненМинистр обороны Финляндии

Хяккянен не стал раскрывать, какая разведывательная система была использована. По его словам, стране удалось предвидеть эту ситуацию и за одну ночь и обеспечить достаточную готовность.

Финляндию и страны Прибалтики назвали возможным местом запуска БПЛА ВСУ

Депутат Андрей Колесник заявил, что современным беспилотникам можно задавать разную траекторию движения и в случае с атакой на Петербург их могли запускать с проходящих мимо кораблей, следующих в Финляндию и страны Прибалтики.

А если эти беспилотники летели через Прибалтику, я думаю, на повестке дня уже и не должен стоять вопрос о том, уничтожать эти беспилотники над Прибалтикой или нет. Их надо уже просто уничтожать

Андрей КолесникДепутат Госдумы

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, в свою очередь, обвинил страны Прибалтики в помощи ВСУ совершить налет дронов на Петербург. По словам эксперта, линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Он предупредил, что все это может обернуться катастрофой.

Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов отметил, что ВСУ могли атаковать Петербург и Ленинградскую область с территорий Эстонии и Финляндии. По его словам, запуски могли осуществляться с судов, которые проходили в Финском заливе или в Балтийском море. Путь по Финскому заливу до Санкт-Петербурга Попов назвал самым прямым и безопасным для украинских дронов.

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В атаке ВСУ увидели попытку отвлечь внимание от внутренних проблем

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что украинские власти атакой на Петербург пытались отвлечь внимание от чего-то действительно важного. Он также добавил, что эйфория президента Украины Владимира Зеленского вызовет негативную реакцию в Европейском союзе.

Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания?

Алекс ХристофоруКипрский журналист

Британский военный аналитик Александр Меркурис также отметил, что властям Украины было необходимо отвлечь население от обостряющихся внутренних проблем.

По мнению аналитика, Киев решился на этот шаг ради обращения на себя внимания со стороны западной прессы. При этом эксперт уверен, что атака ВСУ на Санкт-Петербург не даст Киеву никаких преимуществ в военном плане.

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