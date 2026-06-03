В России назвали возможное место запуска БПЛА ВСУ при атаке на Петербург

Депутат Колесник: БПЛА могли запустить с проходящих в Финляндию и Прибалтику кораблей

Современным беспилотникам можно задавать разную территорию движения и в случае с атакой на Петербург их могли запускать с проходящих мимо кораблей, следующих в Финляндию и страны Прибалтики, заявил депутат Андрей Колесник. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть разрушения и пострадавшие. Атаке БПЛА подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

Депутат отметил, что российское ПВО свело до минимума атаку украинских беспилотников на Петербург. Вместе с тем он указал, что на террористические действия надо реагировать решительнее.

«С террористами какие разговоры? Атаки террористические, тут уже никто в этом не сомневается. А если эти беспилотники летели через Прибалтику, я думаю, на повестке дня уже и не должен стоять вопрос о том, уничтожать эти беспилотники над Прибалтикой или нет. Их надо уже просто уничтожать. Наши вооруженные силы должны выполнять свои прямые обязанности, заниматься, в частности, касающейся безопасности нашей страны на дальних подступах и не ждать, когда они прилетят к нам», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

Ночью Ленобласть атаковали 50 украинских БПЛА. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, губернатор Александр Дрозденко заявил, что боевая работа в небе над областью продолжается.