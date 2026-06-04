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06:37, 4 июня 2026Мир

На Западе подвели итоги атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Меркурис: Атака ВСУ на Санкт-Петербург не даст Киеву никаких преимуществ в военном плане
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург не даст Киеву никаких преимуществ в военном плане. Такие итоги подвел британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, Киев решился на этот шаг ради обращения на себя внимания со стороны западной прессы. Также властям было необходимо отвлечь население от обостряющихся внутренних проблем.

Ранее В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. В МИД страны осудили удары по Северной столице и отметили, что попытка оказать давление на Москву не принесет никакого результата.

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