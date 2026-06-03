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13:20, 3 июня 2026Мир

Страны Прибалтики обвинили в помощи ВСУ с налетом дронов на Петербург

Дизен: Страны Прибалтики помогали ВСУ совершить налет дронов на Санкт-Петербург
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Страны Прибалтики помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить налет дронов на Санкт-Петербург. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках», — написал он.

По словам эксперта, линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Он подчеркнул, что все это обернется катастрофой.

Ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии патрулирует акваторию Финского залива. Уточняется, что борт движется в восточном направлении. Он находится на высоте около полутора километров.

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