Страны Прибалтики обвинили в помощи ВСУ с налетом дронов на Петербург

Дизен: Страны Прибалтики помогали ВСУ совершить налет дронов на Санкт-Петербург

Страны Прибалтики помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить налет дронов на Санкт-Петербург. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках», — написал он.

По словам эксперта, линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Он подчеркнул, что все это обернется катастрофой.

Ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии патрулирует акваторию Финского залива. Уточняется, что борт движется в восточном направлении. Он находится на высоте около полутора километров.