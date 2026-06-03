Генерал назвал возможные места запуска дронов ВСУ по Санкт-Петербургу

Генерал Попов: ВСУ могли запустить дроны по Санкт-Петербургу из Эстонии и Финляндии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать дронами Санкт-Петербург и Ленинградскую область с территорий Эстонии и Финляндии. Возможные места запуска украинских беспилотников назвал заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU.

«Абсолютно точно летели с эстонской территории. Не секрет, что в Прибалтике есть замаскированные диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины, которые "косят" под гражданское население, а также украинские военные, которые на полигонах обучают личный состав национальных вооруженных сил Эстонии, Латвии, Литвы», — заявил Попов.

По его словам, запуски могли осуществляться с судов, которые проходили в Финском заливе или в Балтийском море. Путь по Финскому заливу до Санкт-Петербурга Попов назвал самым прямым и безопасным для дронов ВСУ. Летчик также не исключил версию о запуске беспилотников из лесов Финляндии.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что атаке украинских дронов подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Он уточнял, что в результате удара пострадали несколько человек. Ночью ВСУ также атаковали Ленобласть, над регионом сбили 59 дронов.

Комментируя ночной налет беспилотников на Санкт-Петербург, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается, чтобы таких ударов ВСУ по российским городам больше не было.