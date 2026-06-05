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08:41, 5 июня 2026Экономика

Нынешнее состояние российской экономики оценили

Вице-премьер Новак: Российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В настоящее время российская экономика функционирует в режиме управляемого охлаждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Трансформация произошла после периода бурного экономического роста, который фиксировался в предыдущие несколько лет, пояснил он. «Сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения», — констатировал Новак.

Об этом состоянии российской экономики заместитель главы правительства рассказывал еще в начале октября прошлого года. Тогда он назвал подобный режим временным явлением.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российской экономике необходима «мягкая посадка». При таком переходе, пояснял он, власти смогут решить макроэкономические проблемы при постепенном замедлении темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке. Однако при этом важно «не переохладить, не заморозить» экономику, подчеркивал Путин.

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