Ступень SpaceX врезалась в Луну

«Би-би-си»: Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врезалась в Луну

Ступень тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX 5 августа врезалась в Луну. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Предполагается, что заблудившаяся ракета SpaceX упала на Луну, образовав кратер недалеко от известной лунной достопримечательности и предоставив ученым уникальную возможность для исследований, которые могут помочь в будущих миссиях», — говорится в публикации.

В июле издание The Conversation рассказало, что отработавшая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в Луну 5 августа на скорости около 8700 километров в час.

Запущенная в январе 2025 года ракета отправила два коммерческих посадочных модуля к естественному спутнику Земли, после чего осталась без топлива на нестабильной орбите и попала под действие лунной гравитации.

Ученые полагают, что в результате столкновения с Луной ступени ракеты образуется кратер диаметром 20-30 метров и облако пыли высотой несколько километров.