Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:19, 5 августа 2026 (обновлено: 17:28, 5 августа 2026)Наука и техника

Ступень SpaceX врезалась в Луну

«Би-би-си»: Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врезалась в Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter

Ступень тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX 5 августа врезалась в Луну. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Предполагается, что заблудившаяся ракета SpaceX упала на Луну, образовав кратер недалеко от известной лунной достопримечательности и предоставив ученым уникальную возможность для исследований, которые могут помочь в будущих миссиях», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В июле издание The Conversation рассказало, что отработавшая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в Луну 5 августа на скорости около 8700 километров в час.

Запущенная в январе 2025 года ракета отправила два коммерческих посадочных модуля к естественному спутнику Земли, после чего осталась без топлива на нестабильной орбите и попала под действие лунной гравитации.

Ученые полагают, что в результате столкновения с Луной ступени ракеты образуется кратер диаметром 20-30 метров и облако пыли высотой несколько километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу после ночного удара ВС России по Киеву
    Банк России спрогнозировал темпы роста экономики
    Волочкова пожалела о прерванной династии из-за «глупости» дочери
    Российский бренд Esteo объявил цену и старт продаж большого гибридного кроссовера
    Военный раскрыл настрой российских солдат в зоне спецоперации
    Оценены шансы США и Ирана заключить предварительное соглашение
    Невролог назвала большинство россиян «голубями» по хронотипу
    В России заявили о разрушительной силе удара по Киеву
    Артемий Лебедев описал 90 процентов всех СМИ словами «деградация и мразота»
    Гуф высмеял обвинения в абьюзе и нарциссизме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok