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12:07, 15 января 2025Наука и техника

SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну

Компания SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 запущена со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди сегодня, 15 января, в 09:11 по московскому времени. «Этот полет стал сотым орбитальным запуском для SpaceX с исторической площадки, ранее использовавшейся Apollo и Space Shuttle», — говорится в публикации.

Спустя почти 8,5 минуты полета первая ступень ракеты B1085 успешно опустилась на морскую платформу Just Read the Instructions, что стало 398-й посадкой Falcon 9.

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Аппараты Blue Ghost (американской Firefly Aerospace) и Hakuto-R 2 (японской ispace) должны совершить мягкую посадку на Луну в марте.

Ранее SpaceX за раз запустила первый спутник турецкой компании Baykar, известной своими беспилотниками, и еще 130 космических аппаратов.

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