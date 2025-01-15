SpaceX за раз запустила первый спутник Baykar и еще 130 аппаратов

Компания SpaceX за раз запустила первый спутник Baykar и еще 130 аппаратов

SpaceX за раз запустила первый спутник турецкой компании Baykar, известной своими беспилотниками, и еще 130 космических аппаратов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Спутник Fergani Space FGN-100-d1 запущен ракетой Falcon 9 с базы Ванденберг в Калифорнии (США) в рамках миссии Transporter-12. Вместе с ним в космос отправились еще 130 других космических аппаратов.

Как пишет издание SpaceNews, больше всего запущенных спутников приходится на компанию Planet (36 космических аппаратов Dove и один спутник Pelican). Самой тяжелой полезной нагрузкой стал 750-килограммовый спутник MBZ-Sat из ОАЭ.

Ранее на ракете Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, запустили очередную группу спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США.