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16:49, 10 января 2025Наука и техника

Falcon 9 запустила очередную группу разведспутников США

SpaceNews: На ракете Falcon 9 запустили очередную группу разведспутников США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

На ракете Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, запустили очередную группу спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск состоялся в пятницу, 10 января, в 06:53 по московскому времени. «Миссия NROL-153 дополняет растущую сеть меньших, распределенных спутников, нацеленных на повышение устойчивости и оперативности американских космических разведывательных систем», — говорится в публикации.

Запущенные космические аппараты созданы компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

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5 декабря 2024 года на Falcon 9 была запущена первая группа спутников системы Starlink, поддерживающих технологию Direct to Cell для прямого подключения к мобильным телефонам.

31 октября SpaceX запустила 200-ю по группу интернет-спутников системы Starlink.

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