Запущена первая группа Starlink для прямого подключения к телефонам

Запущена первая группа спутников Starlink для прямого подключения к телефонам

Запущена первая группа спутников системы Starlink, поддерживающих технологию Direct to Cell для прямого подключения к мобильным телефонам. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты Falcon 9 с 20 космическими аппаратами Starlink осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. После пуска первая ступень носителя успешно приводнилась на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Ранее издание The Verge сообщило, что корпорация SpaceX получила разрешение запустить в США услугу предоставления сотовой связи через спутники Starlink.