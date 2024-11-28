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14:22, 28 ноября 2024Наука и техника

В США одобрили запуск сотовой связи через Starlink

SpaceX разрешили запустить сотовую связь через спутники Starlink в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mario Tama / Getty Images

Корпорация SpaceX получила разрешение запустить в США услугу предоставления сотовой связи через спутники Starlink. На это обратило внимание издание The Verge.

В конце ноября SpaceX завершила подготовку к запуску сервиса сотовой связи Direct to Cell (DTC), которая полагается на спутники группировки Starlink. В опубликованном на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) 26 ноября документе говорится, что SpaceX имеет право запустить новую услугу в США.

SpaceX поддерживает новый сервис с помощью партнера T-Mobile. В FCC заметили, что DTC способна обеспечить общественную пользу, в том числе для жителей отдаленных регионов и в случае стихийных бедствий. В октябре Федеральная комиссия по связи уже давала корпорации Илона Маска временное разрешение на запуск услуги в районах, пострадавших от урагана «Хелен».

Однако в FCC еще не решили, может ли SpaceX увеличить мощность радиоизлучения своих спутников для поддержки функции голосовых звонков через Starlink. В августе представители американских операторов AT&T и Verizon высказывали мнение, что увеличение мощности спутников Starlink может негативно сказаться на работе их оборудования.

В конце октября SpaceX запустила 200-ю группу интернет-спутников системы Starlink. Все 23 космических аппарата системы Starlink были выведены на заданные орбиты.

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