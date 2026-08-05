Гуф высмеял обвинения в абьюзе и нарциссизме

Рэпер Гуф пошутил о нарциссизме на фоне обвинений со стороны бывшей возлюбленной

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, высмеял обвинения в абьюзе со стороны экс-возлюбленной Разият Салаховой. Соответствующий пост он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Манипулятор-газлайтер-нарцисс выдвигается на поиски очередной наивной жертвы», — подписал артист одну из своих фотографий.

Ранее бывшая возлюбленная Гуфа заявила, что подвергалась унижениям со стороны артиста. В частности, Гуф через камеры видеонаблюдения следил за тем, как девушка плачет после одной из ссор. Долматов был в отношениях с девушкой с 2023 года, они несколько раз расставались и сходились.

Бывшая жена Долматова Айза-Лилуна Ай поддержала Разият и назвала ее своей подругой, несмотря на скандал с рэпером. Также она выразила уверенность, что артист попытается вернуть Салахову, когда осознает потерю.