Путин задал вопрос о росте российской экономики

Путин спросил на экономическом совещании, достаточно ли роста ВВП РФ в 1,1 %

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточно ли наблюдающегося в стране роста ВВП. Его выступление процитировало РИА Новости.

«Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы», — сказал глава государства, приведя данные Минэкономразвития, согласно которым экономика выросла в июле в годовом выражении на 0,4 процента, а по итогам семи месяцев показатель ВВП прибавил 1,1 процента.

На том же совещании президент напомнил о необходимости «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.

Как отмечал Путин в ходе выступления на ВЭФ 5 сентября, экономике России необходима «мягкая посадка», в рамках которой власти решают макроэкономические проблемы, замедляя рост цен.