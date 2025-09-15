Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 15 сентября 2025Экономика

Путин задал вопрос о росте российской экономики

Путин спросил на экономическом совещании, достаточно ли роста ВВП РФ в 1,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточно ли наблюдающегося в стране роста ВВП. Его выступление процитировало РИА Новости.

«Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы», — сказал глава государства, приведя данные Минэкономразвития, согласно которым экономика выросла в июле в годовом выражении на 0,4 процента, а по итогам семи месяцев показатель ВВП прибавил 1,1 процента.

На том же совещании президент напомнил о необходимости «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.

Как отмечал Путин в ходе выступления на ВЭФ 5 сентября, экономике России необходима «мягкая посадка», в рамках которой власти решают макроэкономические проблемы, замедляя рост цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Официальный курс рубля резко вырос

    Двух российских подростков обвинили в воровстве и нападении с ножом

    В США оценили «смертоносное и дешевое» оружие России

    Россиянам назвали указывающие на деменцию очень тревожные звонки

    Части россиян предрекли большие вопросы от участников СВО

    Самый дорогой тур в бархатный сезон обошелся семье россиян по цене автомобиля

    Путин задал вопрос о росте российской экономики

    Захарова ответила на вопрос о встрече Рубио и Лаврова

    Военблогер назвал «позерством со смыслом» попавший на видео намаз в электричке под Москвой

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости