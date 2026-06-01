Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 1 июня 2026Экономика

Май 2026 года стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке

Синоптик Леус: Прошедший май стал самым теплым в Москве за последние 7 лет
Виктория Клабукова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Май 2026 года, несмотря на волны похолодания и град, стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший май, по данным синоптика, стал самым теплым за последние семь лет: среднемесячная температура составила 15,5 градуса, что почти на 2 градуса выше климатической нормы. С такими показателями май 2026 года занял восьмое место среди самых теплых в XXI веке. Восьмую строчку он делит с маем 2003 года.

По объему выпавших осадков май перегнал норму на 21 процент — показатель составил 74 миллиметра. Таким образом, минувший май оказался еще и самым влажным за последние пять лет, а в XXI веке он стал седьмым по количеству осадков.

Июнь при этом жаркой погоды не обещает, отметил Леус. В первую половину месяца днем ожидается около плюс 20-25 градусов, в ночные часы — плюс 10-15. В среднем температура будет превышать климатическую норму на один градус. Шесть-семь дней в июне окажутся дождливыми, четыре-пять дней — с грозами. Количество осадков, как ожидается, будет в пределах нормы и не превысит 72-82 миллиметров.

Грозы обрушатся на Москву уже на этой неделе. Большая часть недели будет сухой и достаточно солнечной, однако в последние рабочие дни пройдут грозы с дождями. Они прогнозируются в четверг, пятницу и воскресенье, 4-5 и 7 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Бороться с борщевиком предложили по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok