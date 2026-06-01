13:09, 1 июня 2026

Бороться с борщевиком предложили по-новому

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бороться с нашествием борщевика в России удастся с помощью лазера. Новый способ уничтожения вредителя предложила ведущий научный сотрудник научно-методического отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР), доктор сельскохозяйственных наук Софья Железова в разговоре с агентством РИА Новости.

«К новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физический, например выжигание пламенем или лазерным лучом, и биологический – подбор вредителей и патогенов борщевика», — поделилась информацией специалист. Между тем, отметила она, такие методы отличаются гораздо меньшей эффективностью по сравнению с широко распространенными механическим, химическим и агротехническим.

Железова пояснила, что ни один из способов не позволит полностью искоренить борщевик с первого раза — для этого понадобится два-три сезона сочетать разные методы борьбы с ним, с условием, что семена не будут заноситься с соседних участков.

По данным территориального управления Россельхознадзора, за последние четыре года было выявлено более 93 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Ученый добавила, что размер захваченных борщевиком площадей каждый год увеличивается на 10-20 процентов, и для их сокращения необходимо ежегодно искоренять по крайней мере 20-25 процентов.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова предупредила россиян, что неправильная борьба с борщевиком чревата ожогами на теле.

