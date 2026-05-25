14:45, 25 мая 2026

Россиян предупредили об опасных последствиях неправильной борьбы с борщевиком

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Неправильная борьба с борщевиком на загородном участке чревата ожогами и волдырями на теле. Об опасных последствиях предупредила россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, пишет RT.

Опаснее всего для людей сок этого сорняка — он повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, пояснила специалистка. «Если сок попадает на кожу, а затем этот участок оказывается под солнцем, могут появиться сильные ожоги и волдыри. При этом дискомфорт не всегда чувствуется сразу — иногда ожог проявляется только через несколько часов», — уточнила Чихринова.

Не стоит косить борщевик без защиты, так как в процессе мелкие частицы растения и капли сока могут попадать на кожу и на глаза. Обязательно нужно надеть плотные перчатки, закрытую одежду, обувь, защитить лицо очками и специальным щитком. Если удалять растение решили триммером, то понадобится еще и респиратор.

После работ необходимо постирать одежду и промыть все открытые участки кожи водой и мылом — даже если кажется, что контакта с борщевиком не было.

