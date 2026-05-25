Москвичам предсказали снижение цен на один тип квартир

Риелтор Гордеева: Цены на новостройки в Москве снизятся на 7% во 2-м полугодии

Во второй половине 2026 года цены на московские новостройки могут опуститься на 3-7 процента. В Новой Москве по слабым лотам коррекция может быть глубже — до 8-10 процентов, поделилась с «Газетой.Ru» прогнозом основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Происходящее сейчас на рынке недвижимости в Москве точнее называть не падением цен, а коррекцией перегретых ожиданий, заметила специалист. После нескольких лет роста покупатель стал разборчивее. Россияне чаще спрашивают, за что именно они должны платить: за локацию, качество, сроки, финансовую схему или только за красивую презентацию. Там, где ответ слабый, начинаются скидки, акции и точечное снижение.

Цены на московские новостройки снизятся, по предсказанию Гордеевой, неравномерно: хорошие проекты у метро, в дефицитных локациях и с понятной ценой входа будут держаться лучше. По ним возможно даже осторожное продолжение роста.

Охлаждать спрос помогут высокая ставка и дорогая ипотека. Девелоперы будут до последнего защищать официальный прайс, поскольку открытое снижение цен бьет по уже купившим клиентам и по восприятию проекта. Поэтому покупателей ждут скидки на ограниченный пул квартир, рассрочки, субсидирование ставки, отделка в подарок, паркинг, кладовые и индивидуальные условия.

Покупателям эксперт посоветовала не ждать большого обвала цен, а искать слабые места застройщиков: проекты с большим объемом остатков, переносами сроков, высокой конкуренцией в локации и дорогими лотами большой площади. С такими лотами возможен торг, указала специалист.

