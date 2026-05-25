Бездыханного туриста нашли в воде рядом с островом в Таиланде

Бездыханного туриста из Южной Кореи нашли в воде рядом с островом Ко Сак в Таиланде. Об этом пишет портал Khaosod.

Уточняется, что 25 мая полицейские курорта Паттайя и спасатели отправились на лодке в море после получения сообщения о теле, плавающем лицом вниз. Они вытащили на берег мужчину в возрасте около 50 лет без признаков жизни. Следов физического насилия на теле обнаружено не было.

Полиция нашла у иностранца бумажник, в котором лежали южнокорейские водительские права на имя Чон Джун Хвана, три южнокорейские банковские карты и ключ от номера. Тело отправили в Бангкок на вскрытие, чтобы установить причину трагедии. Расследование продолжается.

Ранее отдыхавший в Таиланде турист упал с балкона отеля и не выжил. Полицейские по приезде увидели его тело, которое было насажено на железную балку, поддерживающую стеклянный навес над входом в здание.

