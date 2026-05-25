Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 25 мая 2026Путешествия

Бездыханного туриста нашли в воде рядом с островом в Таиланде

Бездыханного туриста из Южной Кореи нашли в воде рядом с островом в Таиланде
Алина Черненко

Бездыханного туриста из Южной Кореи нашли в воде рядом с островом Ко Сак в Таиланде. Об этом пишет портал Khaosod.

Уточняется, что 25 мая полицейские курорта Паттайя и спасатели отправились на лодке в море после получения сообщения о теле, плавающем лицом вниз. Они вытащили на берег мужчину в возрасте около 50 лет без признаков жизни. Следов физического насилия на теле обнаружено не было.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

Полиция нашла у иностранца бумажник, в котором лежали южнокорейские водительские права на имя Чон Джун Хвана, три южнокорейские банковские карты и ключ от номера. Тело отправили в Бангкок на вскрытие, чтобы установить причину трагедии. Расследование продолжается.

Ранее отдыхавший в Таиланде турист упал с балкона отеля и не выжил. Полицейские по приезде увидели его тело, которое было насажено на железную балку, поддерживающую стеклянный навес над входом в здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok