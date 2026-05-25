16:45, 25 мая 2026

Евросоюзу предсказали уход китайских инвесторов

Кирилл Луцюк

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

Готовность китайских компаний выходить на рынок Европейского союза может серьезно снизиться, если Брюссель продолжит ужесточать протекционистскую политику, нацеленную на защиту своей «зеленой» экономики. Об этом сообщило издание China Daily.

По его данным, протекционистские меры Евросоюза уже серьезно подорвали экспорт Китаем экологически чистой продукции в ЕС, а также его инвестиции в «зеленую» промышленность континента. В случае продолжения такой политики Пекин будет вынужден принять ответные меры, для которых он уже создал правовую основу.

Публикация гласит, что протекционизм не решит проблемы конкурентоспособности, стоящие перед ЕС, так как основные причины кроются в хрупкой энергетической системе, высоких затратах на рабочую силу, жестких и громоздких нормативных рамках. Протекционизм может обеспечить лишь краткосрочное облегчение для экологически чистых отраслей промышленности.

Все более закрытый внутренний рынок ЕС препятствует его способности учиться у передовых технологий и осваивать их, тем самым снижая возможность наверстать упущенное.

«Если Евросоюз продолжить блокировать доступ китайской продукции и компаний на свой рынок, то стоимость его "зеленого" перехода неизбежно еще больше возрастет», — пишет издание.

Ранее министерство коммерции Китая обвинило Европейский союз в давлении на компании КНР. Речь идет о том, что Брюссель нарастил частоту и масштабы расследований в отношении китайских компаний.

