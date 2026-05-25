17:26, 25 мая 2026

На «КамАЗе» назвали главное препятствие для внедрения грузовых беспилотников

Гумеров: Единичные рейсы не делают беспилотники по-настоящему рентабельными
Марина Аверкина

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Главное препятствие для повсеместного внедрения грузовых беспилотников «КамАЗ» в интервью «Ридусу» назвал первый заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров.

По его словам, главным сдерживающим фактором является неготовность сопутствующей инфраструктуры. «В первую очередь, это современные системы связи, чтобы иметь доступ к автомобилю в любом месте и любой ситуации. Все должно поддерживаться на современном уровне. В большинстве случаев условия на магистралях у нас сегодня достаточно хорошие: современная разметка, качественные дороги. Необходимо только решить вопрос со связью», — объясняет Гумеров.

Кроме того, требуется привести логистические технологии в соответствие с возможностями беспилотной техники. Он подчеркнул, что машины технически готовы к автономному передвижению, особенно по магистральным трассам. Но единичные успешные рейсы не делают технологию по-настоящему рентабельной.

Гумеров пояснил, что настоящая экономическая отдача наступит только при объединении транспорта в полностью автоматизированную систему «хаб-ту-хаб». Речь идет о цепочке, где груз без участия людей перемещается между автоматическими складами, загружается и паркуется. Это исключит простои на промежуточных этапах.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что к концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около одной тысячи беспилотных грузовых машин, а к 2030 году беспилотный коммерческий парк увеличится до четырех тысяч единиц.

