Сына порезанного после исчезновения россиянина задержали

В Липецкой области задержали сына жителя, найденного мертвым в лесу

В Липецкой области задержали 18-летнего юношу, отца которого нашли в лесу с ножевым ранением. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, молодой человек порезал отца после ссоры. Юношу везут на допрос.

42-летнего мужчину без признаков жизни нашли в лесу рядом с машиной. Известно, что 22 мая он поехал в Липецк забирать сына из вуза на выходные, однако домой оба так и не вернулись. Родственники обратились в полицию.

