Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:48, 25 мая 2026Из жизни

Крокодил утащил разжигавшего погребальный костер для тещи мужчину

В Индии крокодил утащил в реку мужчину, разжигавшего погребальный костер
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: OTV News English / YouTube 

В Индии крокодил утащил в реку 30-летнего мужчину, который помогал разжигать погребальный костер для тещи. Об этом сообщает India Today.

Трагический инцидент произошел в деревне Умри, штат Уттар-Прадеш. Дипак Шарма, житель города Грейтер-Нойда, приехал на похороны тещи, Урмилы Деви. После того как мужчина помог вырыть яму и разжечь погребальный костер на берегу реки Сарья, он пошел окунуться в воду.

Очевидцы кричали ему, чтобы он не заходил в реку, но Шарма проигнорировал предупреждения. Через несколько секунд из воды вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил на глубину. Местные жители и лодочники сразу начали поиски, но к вечеру тело так и не нашли.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Полиция и районные власти прибыли на место происшествия, подключилась группа лесного департамента, однако поиски не увенчались успехом. Из Лакхнау вызван отряд Государственных сил реагирования на стихийные бедствия для продолжения поисковой операции. Местные жители утверждают, что крокодилы в этом районе появлялись и раньше, но нападения на людей случаются редко. Власти призывают не заходить в воду в местах возможного обитания рептилий.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. В больнице пострадавшей наложили швы и назначили курс антибиотиков от инфекций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok