Крокодил утащил разжигавшего погребальный костер для тещи мужчину

В Индии крокодил утащил в реку мужчину, разжигавшего погребальный костер

В Индии крокодил утащил в реку 30-летнего мужчину, который помогал разжигать погребальный костер для тещи. Об этом сообщает India Today.

Трагический инцидент произошел в деревне Умри, штат Уттар-Прадеш. Дипак Шарма, житель города Грейтер-Нойда, приехал на похороны тещи, Урмилы Деви. После того как мужчина помог вырыть яму и разжечь погребальный костер на берегу реки Сарья, он пошел окунуться в воду.

Очевидцы кричали ему, чтобы он не заходил в реку, но Шарма проигнорировал предупреждения. Через несколько секунд из воды вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил на глубину. Местные жители и лодочники сразу начали поиски, но к вечеру тело так и не нашли.

Полиция и районные власти прибыли на место происшествия, подключилась группа лесного департамента, однако поиски не увенчались успехом. Из Лакхнау вызван отряд Государственных сил реагирования на стихийные бедствия для продолжения поисковой операции. Местные жители утверждают, что крокодилы в этом районе появлялись и раньше, но нападения на людей случаются редко. Власти призывают не заходить в воду в местах возможного обитания рептилий.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. В больнице пострадавшей наложили швы и назначили курс антибиотиков от инфекций.