19:37, 25 мая 2026Спорт

Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на финальный матч Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» и выиграл более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 1,8 миллиона рублей на ничейный результат в основное время. Коэффициент на событие составил 3,60.

«Спартак» стал обладателем Кубка России. Встреча против «Краснодара» завершилась со счетом 1:1 в основное время. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались москвичи.

После матча футболист «Спартака» Пабло Солари разбил трофей. Команде пообещали сделать новый.

