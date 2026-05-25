Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:15, 25 мая 2026Путешествия

Туристов лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку в сафари-парке Африки

Тела двух туристов сбросили в кишащую крокодилами реку в сафари-парке ЮАР
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: L-N / Shutterstock / Fotodom

Двух туристов-пенсионеров лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку в популярном сафари-парке Африки. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре обнаружила группа туристов утром 22 мая. Они наблюдали за стадом слонов во время сафари-тура по Национальному парку Крюгера в ЮАР. В один момент заметили бездыханных пенсионеров в реке. Было видно, что их руки связали веревками за спинами. Также предполагается, что перед сбрасыванием в реку Лимпопо их изрезали ножами.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

О пропаже пары стало известно днем ранее — они не вернулись в отель, в котором отдыхали все участники сафари-тура. Однако сотрудники гостиницы подумали, что скорее всего дело в том, что их машина сломалась по пути из-за наводнений. В полиции предположили, что туристы могли стать жертвами банды браконьеров, которые побоялись, что их раскроют.

Ранее в Таиланде банда угрожала британцу ножом и украла два миллиона батов (пять миллионов рублей) наличными из его дома. Один из грабителей приставил нож к шее иностранца и потребовал показать сейф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok