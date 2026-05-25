Туристов лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку в сафари-парке Африки

Тела двух туристов сбросили в кишащую крокодилами реку в сафари-парке ЮАР

Двух туристов-пенсионеров лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку в популярном сафари-парке Африки. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре обнаружила группа туристов утром 22 мая. Они наблюдали за стадом слонов во время сафари-тура по Национальному парку Крюгера в ЮАР. В один момент заметили бездыханных пенсионеров в реке. Было видно, что их руки связали веревками за спинами. Также предполагается, что перед сбрасыванием в реку Лимпопо их изрезали ножами.

О пропаже пары стало известно днем ранее — они не вернулись в отель, в котором отдыхали все участники сафари-тура. Однако сотрудники гостиницы подумали, что скорее всего дело в том, что их машина сломалась по пути из-за наводнений. В полиции предположили, что туристы могли стать жертвами банды браконьеров, которые побоялись, что их раскроют.

