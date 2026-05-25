20:47, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

Клименко оценил призыв президента Чехии отключить РФ от глобального интернета
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио КП» прокомментировал предложение президента Чехии Петра Павела отключить Россию от глобального интернета.

Прежде всего необходимо понимать, что именно подразумевается под «отключением», отметил эксперт. Он подчеркнул, что полностью изолировать страну от мировой сети технически крайне сложно.

По словам Клименко, подобный сценарий может быть реализован только при серьезном вмешательстве в международную инфраструктуру связи. Он уточнил, что речь идет о магистральных кабелях передачи данных, которые соединяют Россию с европейскими странами. По словам собеседника СМИ, это стало бы серьезным ударом по международному интернет-трафику, поскольку через европейские линии проходит значительный объем данных.

Но это не приведет к полной цифровой изоляции России, продолжил он. Клименко напомнил, что РФ также активно взаимодействует с азиатским направлением, в том числе с Китаем и другими странами региона, то есть сохранятся альтернативные маршруты подключения.

Ранее Павел предложил НАТО идею «отключения» России от глобального интернета в качестве «асимметричной» меры противостояния. «Например, отключение интернета или спутников или исключение российских банков из финансовой системы», — перечислил он.

