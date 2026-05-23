Чешский президент предложил НАТО отключить Россию от интернета

Президент Чехии Павел предложил НАТО отключить Россию от глобального интернета

Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею «отключения» России от глобального интернета в качестве «ассиметричной» меры противостояния. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть ассиметричные меры. «Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — перечислил он.

По мнению чешского политика, этими действиями НАТО якобы покажет Москве свою решительность. При этом он не стал пояснять, какими средствами альянс может это осуществить.

Ранее Павел призвал сбивать самолеты на восточной границе НАТО.