22:35, 23 мая 2026Мир

Чешский президент предложил НАТО отключить Россию от интернета

Президент Чехии Павел предложил НАТО отключить Россию от глобального интернета
Марина Совина
Марина Совина
Петр Павел

Петр Павел . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Чешский президент Петр Павел предложил НАТО идею «отключения» России от глобального интернета в качестве «ассиметричной» меры противостояния. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть ассиметричные меры. «Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — перечислил он.

По мнению чешского политика, этими действиями НАТО якобы покажет Москве свою решительность. При этом он не стал пояснять, какими средствами альянс может это осуществить.

Ранее Павел призвал сбивать самолеты на восточной границе НАТО.

