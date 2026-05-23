22:21, 23 мая 2026Спорт

Дзюба уйдет из сохранившего место в РПЛ «Акрона»

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба уйдет из сохранившего место в Российской премьер-лиге (РПЛ) тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает РИА Новости.

«Артем покидает "Акрон". Хотелось завершить этот путь на более радостной ноте для всех, но задача решена, это главное», — заявил агент футболиста Леонид Гольдман.

Ранее 23 мая «Акрон» с минимальным счетом проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном матче за место в РПЛ. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в ползу тольяттинцев, благодаря чему они сохранили прописку в высшем дивизионе.

37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел за тольяттинский клуб 26 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

