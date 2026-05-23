22:20, 23 мая 2026

Вице-спикер Гашпар: Словакия будет в трудной экономической ситуации из-за ЕС
Марина Совина (ночной редактор)

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил мнение, что из-за политики Европейского союза (ЕС) страна может столкнуться с серьезными экономическими трудностями. Об этом пишет словацкое издание Denník N.

«Словакия движется к худшим экономическим временам "из-за того, как ведет себя Европейский союз», — говорится в сообщении. По словам Гашпара, конкурентоспособность Европы снижается.

Гашпар отметил, что стоимость электроэнергии в Европе примерно в полтора раза выше, чем в США, а цены на газ — почти втрое. По его мнению, в таких условиях компаниям будет сложно сохранять конкурентоспособность на мировом рынке, и это также затронет Словакию.

Ранее сообщалось, что Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта.

