Mirror: В ДНР ликвидировали британского наемника ВСУ

Газета Mirror со ссылкой на мать погибшего сообщила, что британский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, был ликвидирован на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Айртон Редферн из Южного Девона погиб <...> после того, как в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, поддерживающему украинскую армию», — говорится в публикации.

Мать 23-летнего наемника узнала о его гибели 11 мая от британской полиции. В Министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили смерть мужчины и заявили, что поддерживают связь с украинскими властями по этому вопросу.

До участия в боевых действиях Редферн с 17 лет проходил службу в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Также отмечается, что он обучался на авиабазе Хонингтон.

Ранее солдаты группировки войск «Центр» ликвидировали иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не говорили по-английски.