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08:31, 10 июня 2026Мир

Израиль разочаровал Трампа

Politico: Трамп разочарован Израилем из-за эскалации в Ливане во время переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован Израилем, который своими действиями создает препятствия для переговоров с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп осознает различия между целями США и Израиля в войне с Ираном и их подходами к вопросам безопасности в регионе. «Очевидно, что президент разочарован этой реальностью, но я не думаю, что он обязательно хочет подрезать крылья Израилю», — добавил источник.

Другой высокопоставленный представитель Белого дома опроверг утверждения о том, что у США и Израиля разные цели в конфликте, однако указал на разочарование Трампа действиями Тель-Авива. «Президент разочарован тем, что Израиль своими действиями в Ливане приводит к дальнейшей эскалации конфликта в то время, как переговоры продолжаются», — отметил чиновник.

Ранее Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану. По словам начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, попытки Тегерана «диктовать условия игры потерпят неудачу».

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