Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир анонсировал новые удары по Ирану и Ливану

Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану. Об этом сообщает Times of Israel.

По словам начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяль Замира, попытки Тегерана «диктовать условия игры потерпят неудачу». Так он прокомментировал недавний обмен ударами между Ираном и Израилем. Военный добавил, что нанесенный Израилем удар был подготовкой к более значительным и серьезным действиям. Он также отметил, что Израиль не намерен останавливаться в Ливане и продолжит удары по объектам «Хезболлы».

Ранее Замир заявил, что если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия может вскоре рухнуть. По данным источников в ЦАХАЛ, в армии сохраняется острая нехватка личного состава, что вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.