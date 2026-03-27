Глава Генштаба ЦАХАЛ предрек крах армии Израиля из-за одной проблемы

Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир: Армия обороны Израиля может вскоре рухнуть

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия может вскоре рухнуть. Соответствующее предупреждение он сделал на заседании кабинета безопасности в среду, сообщает Jerusalem Post.

«Я выявляю 10 тревожных сигналов, прежде чем Армия обороны Израиля рухнет сама в себя», — цитирует издание слова Замира.

По данным источников в ЦАХАЛ, в армии сохраняется острая нехватка личного состава, что вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что якобы нанесла удар по Генштабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана.