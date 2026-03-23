Израиль заявил об ударе по Генштабу КСИР

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 23 марта 2026Мир

Израиль заявил, что ЦАХАЛ нанес удар по Генштабу КСИР в центре Тегерана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что якобы нанесла удар по Генштабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Штаб использовался КСИР для синхронизации действий подразделений и проведения ситуационной оценки. Он также отвечал за руководство батальонами "Басидж" (иранское добровольческое ополчение — прим. «Ленты.ру»). Силы "Басидж" входят в состав Вооруженных сил КСИР и на протяжении многих лет несут ответственность за осуществление террористических актов», — указали в армейской канцелярии.

ЦАХАЛ отдельно подчеркивает, что перед ударом якобы «были предприняты шаги по минимизации вреда для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию».

Ранее в КСИР заявили, что нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке и военной инфраструктуре Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok