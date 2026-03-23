15:45, 23 марта 2026

Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Иранские военные нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке и военной инфраструктуре Израиля. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«Постоянный запуск иранских ракет и беспилотников, преодоление сверхсовременных систем ПВО врага и эффективные широкомасштабные удары по стратегическим целям опровергают заявления и иллюзии военных чиновников США и сионистов (Израиля — прим. «Ленты.ру») о разрушении ракетного и морского потенциала Ирана», — говорится в заявлении.

По данным КСИР, в результате новой волны ударов были поражены американские базы Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, объекты Пятого флота Военно-морских сил США, а также инфраструктура Армии обороны Израиля в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели «продуктивные переговоры» по вопросу урегулирования конфликта между странами. Он отметил, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

