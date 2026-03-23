14:11, 23 марта 2026Мир

Трамп приказал ограничить удары по Ирану

Трамп дал указание Министерству войны приостановить удары по иранской энергетике
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Президент США Дональд Трамп дал указание Министерству войны приостановить удары по иранской энергетике на 5 дней. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

«Я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — говорится в публикации.

По словам Трампа, Иран и США провели за последние два дня «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Они продолжатся на этой неделе.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

