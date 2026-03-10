Раскрыта тема разговора Путина с президентом Ирана

Путин и Пезешкиан поговорили о двусторонних отношениях России и Ирана

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Тегерана и Москвы. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы главы Исламской Республики.

Как уточняется, в рамках телефонного разговора политики обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

10 марта сообщалось, что Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Предыдущий разговор глав государств состоялся 7 марта. Тогда российский лидер сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Между тем, президент Ирана выразил Москве благодарность за солидарность с народом республики и поделился подробностями о ходе конфликта.