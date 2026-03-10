Реклама

19:09, 10 марта 2026Мир

Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами», — сообщили в Кремле.

Пезешкиан поблагодарил российского коллегу за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.

Предыдущий разговор глав государств состоялся 7 марта. Тогда Путин сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики и поделился подробностями о ходе конфликта.

