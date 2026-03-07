Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

Пезешкиан заявил, что Иран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе пресс-служба Кремля

Путин также сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана в свою очередь поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики и поделился подробностями о ходе конфликта. Стороны договорились в дальнейшем продолжать контакты по различным каналам.

Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля

Иран ожидает, что Россия за счет своего потенциала на международной арене поддержит законные права исламской республики на фоне атак США и Израиля, заявил в телефонном разговоре с Путиным Пезешкиан.

Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак пресс-служба президента Ирана

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва, а также Пекин, помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

Пезешкиан заявил Путину, что Иран не нападал на Азербайджан

Президент Ирана заявил российскому лидеру, что его страна не нападала на Азербайджан. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не ставил цель нападать на соседей.

Президент Ирана решительно отверг утверждения по поводу нападения Ирана на Азербайджан, назвав эти слухи заговором врагов, чтобы подорвать братские отношения между соседями пресс-служба президента Ирана

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов на территорию страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани.

Вечером того же дня стало известно, что Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета беспилотных летательных аппаратов на территорию республики. Согласно заявлению пресс-службы кабинета министров страны, границу временно закрыли для проезда грузовых автомобилей.

Позднее Азербайджан обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в подготовке теракта в стране. Отмечалось, что служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации. Объектами предполагаемых атак были стратегический нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, а также один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога.

