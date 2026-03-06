Азербайджан обвинил КСИР в подготовке теракта в стране

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила теракты, которые планировал совершить Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Modern.az.

«Служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что объектами предполагаемых атак были стратегический нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, а также один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога.

Кроме того, на территории Азербайджана обнаружили три заложенных взрывных устройства, которые были своевременно обезврежены.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» сказал, что политик пока ограничится лишь заявлениями в отношении Тегерана.