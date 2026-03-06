Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:47, 6 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан обвинил КСИР в подготовке теракта в стране

Азербайджан обвинил КСИР в подготовке теракта в стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила теракты, которые планировал совершить Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Modern.az.

«Служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что объектами предполагаемых атак были стратегический нефтепровод БакуТбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, а также один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога.

Кроме того, на территории Азербайджана обнаружили три заложенных взрывных устройства, которые были своевременно обезврежены.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» сказал, что политик пока ограничится лишь заявлениями в отношении Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Коммунальщикам разрешили отключать газ в квартирах за недопуск в квартиру газовщиков

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

    В Белом доме ответили на слухи о российской помощи Ирану

    Белый дом назвал конечную цель операции в Иране

    Синоптик опровергла прогноз о похолодании в Москве после праздников

    Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из GTA

    В Москве обвалилась крыша катка ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok