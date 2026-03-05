Реклама

15:22, 5 марта 2026

Алиев отреагировал на удар по азербайджанскому аэропорту

Президент Алиев назвал террористическим актом удар по аэропорту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на удар беспилотником по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане, назвав случившееся террористическим актом. Его слова передает агентство Azertag.

«Сегодня Иран совершил террористический акт против территории Азербайджана, против государства Азербайджан», — заявил Алиев.

Он добавил, что целями ударов стали гражданские объекты, включая аэропорт, его терминал, школа и другие территории, а Азербайджан осуждает произошедшее.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не планирует проводить операции против Ирана после атаки дронов на аэропорт и школу.

