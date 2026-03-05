Реклама

15:28, 5 марта 2026

Алиев высказался об ответных мерах после атаки иранских дронов на Азербайджан

Алиев: Азербайджан не планирует операций против Ирана после атаки дронов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Азербайджан не планирует проводить операции против Ирана после атаки дронов на аэропорт и школу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Azertag.

«Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против наших соседних стран, и наша политика этого не допускает», — сообщил Алиев.

Азербайджанский лидер назвал атаку иранских дронов на республику террористической и совершенной «бесчестными людьми». Он добавил, что дал указания о подготовке дальнейшего плана действий.

