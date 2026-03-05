Реклама

11:54, 5 марта 2026

Азербайджан вызвал посла Ирана из-за взрыва дрона в аэропорту Нахичевани

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана из-за взрыва дрона в аэропорту Нахичевани
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кадр: Telegram-канал Caspian Live ll 24/7.

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана из-за взрыва дрона в аэропорту Нахичевани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел, где ему будет выражен решительный протест иранской стороне и представлена ​​соответствующая нота протеста», — сообщает МИД Азербайджана.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что иранский дрон упал в аэропорту Нахичевани, столице одноименной автономии в составе Азербайджана. На кадрах дрон летит в землю в районе местной воздушной гавани.

До этого издание Qazetchi со ссылкой на неназванные источники сообщало, что Баку якобы перебросил свои войска к границе с Ираном. «Этот шаг предпринят на фоне четвертого дня войны США и Израиля против Ирана», — сообщает издание.

