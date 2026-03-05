Стало известно о переброске войск Азербайджана к границе с Ираном

Qazetchi: Азербайджан перебросил свои войска к границе с Ираном

Азербайджан якобы перебросил свои войска к границе с Ираном. Об этом сообщает Qazetchi со ссылкой на неназванные источники.

«Азербайджанские войска, по имеющимся данным, приведены в боевую готовность и переброшены к границе с Ираном. Этот шаг предпринят на фоне четвертого дня войны США и Израиля против Ирана», — сообщает издание.

Азербайджан граничит с Ираном на юге. Через территорию этой постсоветской страны было возвращено несколько сотен россиян из Исламской республики. Ранее Россия выразила признательнось властям Азербайджана, а такжее Армении и Туркмении за содействие в этом процессе.

Благодарность Азербайджану выразил и Евросоюз. Глава Евродипломатии Кая Каллас созвонилась с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и похвалила Баку за помощь в эвакуации граждан стран-членов объединения из Ирана.