В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

Захарова: Дипломаты признательны соседям Ирана за помощь в вывозе россиян
Александр Курбатов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Общаюсь с нашими дипломатами регулярно и могу сказать, что слышу от них только самые высокие слова и самые искренние слова признательности. И характеризуют они свои контакты и результативность этих контактов с дипломатами и соответствующими органами власти Азербайджана, Армении, Туркменистана самым превосходным образом», — сказала она

Дипломат также поблагодарила власти граничащих с Исламской Республикой стран за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда российских граждан через сухопутные границы.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС РФ доставил на родину россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан. Вывоз соотечественников был организован по указанию президента России Владимира Путина.

