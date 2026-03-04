Самолет МЧС доставил на родину эвакуированных из Ирана россиян по заданию Путина

Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил на родину россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан. Об этом сообщается в канале МЧС России в мессенджере MAX.

Уточняется, что борт с гражданами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска, приземлился в аэропорту Жуковский. Вывоз соотечественников был организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее сообщалось, что почти 4000 российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока с момента обострения конфликта в регионе. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», flydubai, Oman Air, flynas, Emirates, S7 Airlines и «Уральские авиалинии».

